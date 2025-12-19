Песков рассказал о докладах военных Путину

Песков: Путин каждый день получает доклады военных о ситуации на фронте

Президент России Владимир Путин каждый день получает доклады военных о ситуации на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Он же верховный главнокомандующий, идет война. Поэтому он ежедневно получает доклады по линии военных», — отметил представитель Кремля.

Накануне Путин, находясь в Министерстве обороны РФ, выразил гордость за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что они обеспечивают защиту России и ее граждан. До этого глава государства наградил медалями «Золотая звезда» героев России, которые участвовали в освобождении Северска. Он отметил, что освобождение данного города стало итогом последовательной работы российских военных.

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Он ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 мск в пятницу, 19 декабря. 4 декабря Кремль открыл сбор вопросов к прямой линии — их число уже превысило 2 млн.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию события.

Ранее Песков назвал главную задачу при подготовке к прямой линии с Путиным.