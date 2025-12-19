На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о докладах военных Путину

Песков: Путин каждый день получает доклады военных о ситуации на фронте
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин каждый день получает доклады военных о ситуации на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Он же верховный главнокомандующий, идет война. Поэтому он ежедневно получает доклады по линии военных», — отметил представитель Кремля.

Накануне Путин, находясь в Министерстве обороны РФ, выразил гордость за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он подчеркнул, что они обеспечивают защиту России и ее граждан. До этого глава государства наградил медалями «Золотая звезда» героев России, которые участвовали в освобождении Северска. Он отметил, что освобождение данного города стало итогом последовательной работы российских военных.

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Он ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 мск в пятницу, 19 декабря. 4 декабря Кремль открыл сбор вопросов к прямой линии — их число уже превысило 2 млн.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию события.

Ранее Песков назвал главную задачу при подготовке к прямой линии с Путиным.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами