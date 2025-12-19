Шаляпин испугался отмены из-за конфликта с ребенком на шоу

Певец Прохор Шаляпин заявил, что конфликт с ребенком на шоу «Дети против» стал для него самой курьезной ситуацией 2025 года. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что боялся отмены после этого скандала.

Артист напомнил, что на программе один из мальчиков спросил его, работал ли он когда-то грузчиком. В ответ шоумен заявил, что оставил бы такую возможность для него.

«Тогда мою шутливую реакцию восприняли за оскорбление этого мальчика, меня уже начали якобы отменять, — вспоминает певец. — Согласен, где-то, может, мой ответ был слишком резким, но ничего негативного в отношении мальчишки я не вкладывал. Но я побоялся, что меня могут отменить в этом году, такой страх все же был после этой истории».

Шаляпин добавил, что тогда не вкладывал никакого подтекста в свои слова, так как сам в юности работал на самых разных позициях. Сегодня он считает, что «быть звездой» — это одно из наиболее тяжелых занятий.

Напомним, после шоу «Дети против» на Шаляпина обрушилась волна хейта. Пользователи обвинили его в унижении ребенка, на что он ответил, что пришел на юмористическую передачу, где нужно было шутить, а также подчеркнул, что своим возмущением комментаторы транслируют мысль, как будто грузчиком работать стыдно. По словам певца, он не ожидал, что его словам так могут так придраться, напомнив, что во время съемок ни один из детей не заплакал и не нахмурился.

Ранее Прохор Шаляпин перечислил нужные в школьной программе популярные песни.