Песков рассказал о сверхнагруженном графике Путина

Песков: Путину не хватает суток на выполнение всех дел

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал, что Владимир Путин работает до глубокой ночи и буквально «не успевает справиться со всеми делами в течение суток».

Он уточнил, что подготовка к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции иногда затягивается до поздней ночи: одну из ночей глава государства трудился фактически до утра.

Песков также напомнил, что помимо подготовки к прямой линии, которая сейчас занимает большую часть рабочего времени президента, Путин ежедневно получает доклады по линии военных. По словам пресс-секретаря, именно поэтому ему не хватает суток на все задачи.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России не поверили Макрону после его слов о налаживании диалога с Путиным.