Названы трехлетние иномарки, от которых избавляются россияне

Автостат назвал 10 самых продаваемых трехлетних авто в России
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Среди автомобилей иностранных брендов в возрасте трех лет в ноябре 2025 года россияне чаще всего выставляли на продажу по объявлениям Chery, Kia и Toyota. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Около 23% этих объявлений относится к отечественной марке Lada, модели которой являются одними из самых популярных на «вторичке». Второе место занимает китайская Chery (8,1%), третье – корейская Kia (7,6%), а четвертое – японская Toyota (7,4%)», — отмечается в сообщении.

За японским брендом следуют китайский Haval и корейский Hyundai. Среди премиум-брендов наиболее часто в ноябре россияне выставляли на продажу трехлетние BMW. Также в десятку наиболее массово продаваемых в России вошли трехлетние Geely, Exeed и Mercedes-Benz. На десять самых распространенных марок приходится более 70% объявлений о продаже трехлетних машин в России.

Ранее в России сертифицировали вторую модель Volga.

