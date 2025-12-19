На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал главную задачу при подготовке к прямой линии с Путиным

Песков: при подготовке к прямой линии главное — ознакомить Путина с обращениями
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

При подготовке к прямой линии главное — ознакомить президента России Владимира Путина со всей палитрой тем обращений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Главная цель — это ознакомить его с максимальной палитрой тем, которые затрагивают граждане», — заявил он.

По словам Пескова, в ходе ознакомления с темами глава государства получает понимание того, какие темы волнуют граждан. Он подчеркнул, что этот аспект является «самым главным» при подготовке к мероприятию.

По словам представителя Кремля, вопросы социального обеспечения находятся на первом месте среди обращений граждан на прямую линию. Помимо этого, много вопросов, связанных с проблемами, которые могут испытывать наши герои специальной военной операции и члены их семей.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12:00 мск. Президент РФ готовился к мероприятию несколько дней, работая до глубокой ночи, как рассказал Песков. Ведущими программы будут журналисты Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря. Всего было получено более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, занимался GigaChat.

Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным пытались пронести квашеную капусту.

Прямая линия с Путиным — 2025
