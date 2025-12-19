Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не будет создавать собственный «Орешник»

Белоруссия не будет создавать собственный комплекс «Орешник» из-за дороговизны работ, хотя могла бы это сделать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Конечно, «Орешник» мы создавать не будем. Очень дорого. Могли бы это сделать. С россиянами тем более», — сказал он.

В то же время Лукашенко отметил, что «Орешник» наполовину произведен в Белоруссии.

Накануне Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» с 17 декабря находится в стране и заступает на боевое дежурство. По словам Лукашенко, первые позиции комплекса уже оборудованы в Белоруссии.

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

