ЦБ обратился с просьбой к суду по иску в отношении Euroclear, где хранятся активы РФ

ЦБ попросил суд Москвы рассмотреть иск к Euroclear в закрытом режиме

Банк России попросил Арбитражный суд Москвы закрыть процесс о возмещении убытков бельгийским депозитарием Euroclear. Об этом сообщает ТАСС.

«Центральный Банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи», — говорится в ходатайстве регулятора.

В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

15 декабря сообщалось, что исковое заявление ЦБ к Euroclear поступило в московский суд.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.