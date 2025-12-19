Дубай затопило после ливней

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ликвидируют масштабные последствия мощных ливней. Сначала регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие один из крупнейших городов страны Дубай, пишет Telegram-канал SHOT.

На опубликованных журналистами кадрах видно затопленные улицы города, из-за чего многие люксовые автомобили буквально плавали по проезжей части. Кроме того, как сообщает SHOT, сильный ветер повредил лежаки и заборы на пляжах города при отелях. В целях безопасности власти закрыли несколько городских парков и общественных пляжей.

Российские туристы жалуются на то, что не могут заказать такси, поэтому проводят отпуск в отелях. Также из-за разгула стихии были задержаны несколько авиарейсов.

До этого сообщалось, что город Мохенджо-Даро в Пакистане, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть разрушен из-за муссонов. До сих пор на территории древнего города продолжаются восстановительные работы после сильного наводнения, вызванного муссонными ливнями в 2022 году.

Ранее сильные ливни затопили турецкий курортный район.