На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дубай затопило после ливней

SHOT: Дубай затопило после мощных ливней
true
true
true

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ликвидируют масштабные последствия мощных ливней. Сначала регион накрыла мощная песчаная буря, после которой начались проливные дожди, затопившие один из крупнейших городов страны Дубай, пишет Telegram-канал SHOT.

На опубликованных журналистами кадрах видно затопленные улицы города, из-за чего многие люксовые автомобили буквально плавали по проезжей части. Кроме того, как сообщает SHOT, сильный ветер повредил лежаки и заборы на пляжах города при отелях. В целях безопасности власти закрыли несколько городских парков и общественных пляжей.

Российские туристы жалуются на то, что не могут заказать такси, поэтому проводят отпуск в отелях. Также из-за разгула стихии были задержаны несколько авиарейсов.

До этого сообщалось, что город Мохенджо-Даро в Пакистане, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, может быть разрушен из-за муссонов. До сих пор на территории древнего города продолжаются восстановительные работы после сильного наводнения, вызванного муссонными ливнями в 2022 году.

Ранее сильные ливни затопили турецкий курортный район.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами