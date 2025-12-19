На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одесской области десятки тысяч потребителей остались без электроснабжения

Минэнерго Украины: 73 тысячи абонентов в Одесской области остались без света
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

«Ведутся работы по их (потребителей — «Газета.Ru») электроснабжению», — говорится в заявлении.

Из него следует, что атакам подверглись и энергетические объекты в Днепропетровской области. В результате без света остались свыше 26 тыс. абонентов в этом регионе.

В ночь на 19 декабря в Одессе произошли несколько взрывов. Сообщившее об этом украинское издание «Общественное. Новости» уточнило, что в тот момент на всей территории Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Также сирены работали в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

13 декабря большая часть Одессы осталась без света, отопления и водоснабжения. Работа городского транспорта была приостановлена, а больницы перевели на автономное питание. Причиной послужили ночные и утренние удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Местные СМИ писали, что это была самая масштабная атака с момента эскалации конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде возмутились, что блэкаут произошел в Одессе вместо обещанной Москвы.

Все новости на тему:
Новости Украины
