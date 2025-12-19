Песков назвал уникальным формат прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией

Песков назвал уникальным формат прямой линии и пресс-конференции с Путиным

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, — уникальный формат. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Формат, действительно, в мировом масштабе уникальный», — сказал он журналистам.

По его словам, вопросы, которые задаются президенту на прямой линии, впоследствии часто рассматриваются на заседаниях правительства.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся в 12:00 мск. Песков заявил, что президент готовился к мероприятию несколько дней, работая до глубокой ночи.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря. Всего было получено более 2 млн обращений к президенту.

Журналисты собрались перед входом в Гостиный двор еще с раннего утра. За 15 минут до начала регистрации на входе уже выстраивались длинные очереди. Журналистов с аппаратурой начали пропускать заранее, чтобы подготовиться к мероприятию.

