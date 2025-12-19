На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России завершили расследование дела в отношении украинки, напавшей на посла

СК расследовал дело в отношении украинки, облившей краской посла РФ в Польше
true
true
true
close
РИА Новости

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны (внесена в перечень террористов и экстремистов), напавшей на российского посла в Польше в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Женщина облила дипломата «жидкостью красного цвета» 9 мая 2022 года. Мотивом ее поступка назвали политическую и идеологическую ненависть.

По данным СК РФ, Земляна также публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. Украинка объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Нападение на российского посла было совершено 9 мая — во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской. Облившая посла краской украинская мигрантка Ирина Земляна позже покинула Варшаву.

20 июня 2023 года стало известно, что польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на Андреева.

Ранее стало известно, чем именно Польша усилила артиллерию у границ России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами