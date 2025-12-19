В России завершили расследование дела в отношении украинки, напавшей на посла

СК расследовал дело в отношении украинки, облившей краской посла РФ в Польше

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны (внесена в перечень террористов и экстремистов), напавшей на российского посла в Польше в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Женщина облила дипломата «жидкостью красного цвета» 9 мая 2022 года. Мотивом ее поступка назвали политическую и идеологическую ненависть.

По данным СК РФ, Земляна также публично распространила заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ. Украинка объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Нападение на российского посла было совершено 9 мая — во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской. Облившая посла краской украинская мигрантка Ирина Земляна позже покинула Варшаву.

20 июня 2023 года стало известно, что польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на Андреева.

