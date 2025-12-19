На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске мужчина остался без квартиры и 4,5 млн рублей, купив жилье по «схеме Долиной»

Mash: в Омске суд вернул пенсионерке квартиру, купленную по схеме Долиной
true
true
true
close
Shutterstock

В Омске суд встал на сторону местной жительницы, которая продала квартиру по «схеме Долиной» и пыталась ее вернуть. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Александр приобрел квартиру у 71-летней местной жительницы.

«Перед сделкой Александр запросил медкомиссию – врачи подтвердили дееспособность», – сообщается в публикации.

При этом мужчина настоял на переводе денег через безопасные расчеты. Женщина согласилась и вскоре после заключения сделки получила 4,5 миллиона рублей от покупателя.

Однако россиянка отказалась выселяться. После этого Александр подал иск в суд, требуя выселить женщину. В результате он получил встречный иск о признании сделки недействительной.

Суд встал на сторону пожилой женщины.

Как сообщает Telegram-канал, за последние три дня суд вынес два подобных решения в спорах, где квартира приобреталась по «схеме Долиной».

Ранее стало известно, после чего Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами