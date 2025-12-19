В Омске мужчина остался без квартиры и 4,5 млн рублей, купив жилье по «схеме Долиной»

Mash: в Омске суд вернул пенсионерке квартиру, купленную по схеме Долиной

В Омске суд встал на сторону местной жительницы, которая продала квартиру по «схеме Долиной» и пыталась ее вернуть. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Александр приобрел квартиру у 71-летней местной жительницы.

«Перед сделкой Александр запросил медкомиссию – врачи подтвердили дееспособность», – сообщается в публикации.

При этом мужчина настоял на переводе денег через безопасные расчеты. Женщина согласилась и вскоре после заключения сделки получила 4,5 миллиона рублей от покупателя.

Однако россиянка отказалась выселяться. После этого Александр подал иск в суд, требуя выселить женщину. В результате он получил встречный иск о признании сделки недействительной.

Суд встал на сторону пожилой женщины.

Как сообщает Telegram-канал, за последние три дня суд вынес два подобных решения в спорах, где квартира приобреталась по «схеме Долиной».

Ранее стало известно, после чего Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.