На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России возбудили тысячи уголовных дел за преступления Киева с 2014 года

СК: российские следователи возбудили более 8,8 тыс. дел против Киева с 2014 года
true
true
true
close
РИА Новости

С 2014 года российские следственные органы возбудили 8 856 уголовных дел о преступлениях Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Первый заместитель председателя ведомства Эдуард Кабурнеев уточнил, что обвинительные приговоры уже вынесены в отношении 1 069 украинских военнослужащих, признанных виновными в расправах над мирными жителями и жестоком обращении с гражданским населением.

Он добавил, что на сегодняшний день 1 036 иностранных граждан, участвующих в конфликте со стороны Украины, привлечены к ответственности в качестве обвиняемых. В отношении 187 наемников уже приняты обвинительные приговоры.

До этого глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и федерального оперативного штаба заявил, что Киев на прекращает обстреливать приграничные районы России.

Ранее уроженку Киева, арестованную за поджог машины СК, внесли в перечень террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами