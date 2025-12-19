СК: российские следователи возбудили более 8,8 тыс. дел против Киева с 2014 года

С 2014 года российские следственные органы возбудили 8 856 уголовных дел о преступлениях Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Первый заместитель председателя ведомства Эдуард Кабурнеев уточнил, что обвинительные приговоры уже вынесены в отношении 1 069 украинских военнослужащих, признанных виновными в расправах над мирными жителями и жестоком обращении с гражданским населением.

Он добавил, что на сегодняшний день 1 036 иностранных граждан, участвующих в конфликте со стороны Украины, привлечены к ответственности в качестве обвиняемых. В отношении 187 наемников уже приняты обвинительные приговоры.

До этого глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и федерального оперативного штаба заявил, что Киев на прекращает обстреливать приграничные районы России.

Ранее уроженку Киева, арестованную за поджог машины СК, внесли в перечень террористов.