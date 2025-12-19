«Билет в один конец»: Пугачева спела песню украинского сонграйтера

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню. Трек, написанный украинским сонграйтером Алексеем Малаховым, появился на цифровых площадках.

В тексте песни «Давай просто жить» Пугачева рассказывает о жизненных трудностях от первого лица.

«Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя. По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться», — поет артистка.

В финале песни утверждается, что «билет в один конец лишь есть у всех», и звучит призыв «просто жить».

40-летний Малахов — уроженец Николаева, сейчас проживает в Барселоне. Он также писал песни для Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Николая Баскова, Дианы Гурцкой, Жасмин, Анастасии Волочковой и других артистов. По словам автора, он создал композицию, впечатлившись одним из личных рассказов Пугачевой.

В клипе «Давай просто жить» Алла Пугачева ходит по берегу залива в Юрмале.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. В конце октября СМИ сообщали, что звездная чета планирует переезд в Болгарию в 2026 году. Отмечалось, что Пугачева приобрела там недвижимость стоимостью около 50 млн рублей.

