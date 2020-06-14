В Китае за сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Китае выявлены 66 новых случаев заражения COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Из них 57 активных случаев заражения, 9 — бессимптомных.

При этом, 38 случаев заражения произошли внутри страны, из которых 36 зафиксированы в Пекине.

13 июня в районе Фэнтай китайской столицы был объявлен «режим военного времени» после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка «Синьфади» был диагностирован коронавирус. Изначально вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы. В результате жители 11 микрорайонов Фэнтая должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют права покидать дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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