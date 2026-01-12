Размер шрифта
Москвичам рассказали о погоде 12 января

Гидрометцентр: в Москве ожидаются облачная погода и небольшой снег 12 января
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве в понедельник, 12 января, ожидаются облачная погода, небольшой снег и до -5°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем столбики термометров в столице покажут от -3°C до -5°C . Ночью в городе похолодает до -10°C. В Подмосковье температура воздуха днем составит -2°C...-7°C, а ночью — до 12°C.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 января южный циклон накроет Московский регион, за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков. По его словам, такие циклоны обычно имеют огромные запасы влаги, а также часто становятся причиной сильных снегопадов. Ярким примером является снежная буря, прошедшая в пятницу, уточнил синоптик.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву во второй половине января придут настоящие крещенские морозы. По его данным, 19 января температура воздуха составит до -20°C…-25°C.

Ранее высота сугробов в Москве превысила климатическую норму.

