Новости политики

Трамп раскрыл возможные доходы США от минеральных ресурсов Украины

Трамп заявил, что доходы США от минеральных ресурсов Украины превысят $350 млрд
Mariam Zuhaib/AP

Доходы США от минеральных ресурсов Украины значительно превысят $350 млрд. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что его предшественник Джо Байден «дал» Киеву $350 млрд и «ничего за это не получил».

«Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость», — заявил Трамп журналистам.

3 июля 2025 года американский журнал The National Interest написал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке издания, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая прошлого года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа, редкоземельных металлов и других ресурсов.

Ранее эксперт раскрыл, что может помешать США добывать минералы на Украине.

