Россиян предупредили о подорожании вторичных квартир

Вторичные квартиры в России подорожают на 3–5% в феврале 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«За 2025 год средний рост цен на вторичное жилье составил около 4–6%. По моему мнению, в январе-феврале 2026 года цены могут увеличиться на 3–5% по сравнению с концом 2025 года, что обусловлено продолжающейся инфляцией и спросом на жилье. По моим наблюдениям, средние цены на вторичное жилье в Москве по состоянию на конец 2025 года составляли: однушка (не в центре) — около 7–8 млн рублей, двушка (не в центре) — 12–14 млн рублей, трешка (не в центре) — 20–25 млн рублей. В регионах цены ниже примерно в 1,5 раза. В целом в 2026 году можно ожидать, что стоимость квартир в Москве (не в центре) будет примерно такой: однушки за 7,5–9 млн рублей, двушки за 13–15 млн рублей, трешки за 22–26 млн рублей», — отметил Виноградов.

По его словам, сейчас и в ближайшей перспективе покупка жилья остается выгодной инвестицией: покупка недвижимости позволяет не только обеспечить себя жильем, но и выступает как актив, который со временем может дорожать. В условиях инфляции стоимость недвижимости обычно растет быстрее, чем стоимость аренды, что делает покупку более выгодной стратегией, считает эксперт.

Он сослался на прогноз, согласно которому инфляция в 2026 году может снизиться до 5%. В феврале 2026 года уровень инфляции, вероятно, будет чуть ниже, чем в январе, поскольку инфляционные процессы замедляются под воздействием мер монетарной политики и стабилизации экономики, считает Виноградов.

