Четверо жителей Сахалина организовали подпольное казино

В городе Холмске в Сахалинской области четверо местных жителей организовали подпольное казино. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, фигуранты дела объединились в группу для организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Обвиняемые начали их проводить в помещении на улице Пригородной не позднее ноября 2025 года. Подпольное казино работало до января 2026 года.

Организаторы были задержаны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенной организованной группой.

В декабре прошлого года стриминговая платформа Kick ввела дополнительные ограничения для аудитории из России, полностью закрыв доступ к трансляциям в категории Slots & Casino. При попытке открыть такие эфиры они отображаются как неактивные и фактически недоступны для просмотра.

Ранее мужчина подал в суд на казино, проснувшись в наручниках с долгом $75 тыс.