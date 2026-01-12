Размер шрифта
Стало известно, сколько доллар будет стоить в феврале

Аналитик Арронет: доллар будет стоить более 73 рублей в феврале
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В феврале доллар будет стоить 73–82 рубля, евро — 92–98 рублей, юань — 10,8–11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

«Курс рубля в ближайшее время будет зависеть от внутренней макроэкономической ситуации и ожиданий по следующему шагу изменения ключевой ставки. В январе рубль будет крепким, тому будет способствовать несколько причин: продажа иностранной валюты из средств ФНБ и экспортерами на внутреннем рынке, геополитический оптимизм и ожидание сохранения ключевой ставки на фоне индексации НДС», — отметил Арронет.

По его словам, в феврале причины влияния на валютные курсы останутся такими же. Но дальнейший рост иностранных валют в этот период во многом будет зависеть от эффекта влияния индексации НДС на инфляцию, считает аналитик. По его словам, если недельная инфляция и инфляционные ожидания останутся на стабильном уровне или снизятся, тогда это может способствовать постепенному ослаблению рубля.

9 января доллар стоил более 78,3 рубля, евро — более 91,8 рубля, юань — более 11,2 рубля.

С начала 2025 года курс доллара снизился примерно на 22,7 рубля (минус 22,6%), евро — на 13,8 рубля (минус 13,2%), юань — на 2,7 рубля (минус 19,8%).
Укрепление рубля в прошлом году в основном объясняется сочетанием нескольких факторов: жесткой денежно-кредитной политикой и высокими рублевыми ставками, из-за которых держать деньги в рублях стало выгоднее, чем уходить в валюту. Также в пользу рубля играли снижение спроса на зарубежную валюту со стороны импорта и частного сектора на фоне ограничений и перестройки внешней торговли, а также более высокое предложение валюты на рынке за счет продаж экспортной выручки и операций государства и ЦБ на валютном рынке (в том числе через юань). На фоне этих условий баланс спроса и предложения сложился в пользу рубля.

Ранее россиянам рассказали, покупать ли валюту в 2026 году. 

