Новости. Общество

В Бразилии поймали гигантскую рыбу, которая напугала специалистов

В Бразилии распространились гигантские речные рыбы, способные дышать воздухом
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В бразильском штате Сан-Паулу 53-летний рыбак поймал огромную 2,5-метровую и 160 килограммовую рыбу, способную дышать воздухом. Об этом сообщает издание Diário do Litoral.

По его информации, мужчина выловил арапаиму в реке Маринейру, где такой вид не водится. Это напугало специалистов. Они опасаются, что арапаимы расплодятся и истребят местную речную живность.

Арапаимы — одни из самых крупных пресноводных рыб мира. Они могут достигать 3 метров в длину и весить до 200 кг. Арапаимы обладают важным преимуществом перед другими рыбами: они умеют дышать воздухом. Благодаря этой способности они могут жить в водоемах, где почти отсутствует кислород. При попадании в новые экосистемы арапаимы могут быстро размножаться и пожирать других рыб.

До этого сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) сообщили, что в водоеме штата Пенсильвания поймали огромную золотую рыбку. Уникальный экземпляр был обнаружен в государственном парке Преск-Айл.

Ранее гигантскую тропическую рыбу-луну выбросило на берег на севере США.

