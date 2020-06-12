Глава Минздрава выступил за сохранение «масочного режима»

«Масочный режим» должен сохраняться по всей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции даже в спокойных регионах плавающий», — сказал Мурашко.

В России выявлено 511 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6 715 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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