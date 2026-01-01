У бывшего тренера «Динамо» нашли рак

Бывшему главному тренеру московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дану Петреску диагностировали рак. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, состояние румынского специалиста оценивается как непростое.

Во время профессиональной карьеры футболиста Петреску выступал за такие команды, как «Стяуа», «Дженоа», Фоджа», «Шеффилд Уэнсдей», «Челси». Он — участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, а также чемпионатов Европы 1996 и 2000 годов, обладатель Кубка обладателей кубков 1997/98, финалист Кубка европейских чемпионов 1988/89. В 2003 году Петреску был включен в состав символической сборной легионеров английской Премьер-лиги десятилетия.

30 октября 2025 года агент румынского тренера Николай Пырнэу заявил, что тот бы не отказался от работы в России.

«Будет предложение из России, оно будет рассматриваться в первую очередь. Дан не раз говорил, что везде, где бы он ни работал, выигрывал трофей, и только в России этого не получилось по разным причинам», — сказал Пырнэу.

Ранее заболевший раком Евгений Алдонин обратился к болельщикам.