Российские силовики сообщили о неудачных контратаках подразделений ВСУ

ТАСС: ВСУ более 2 недель готовили контратаки под Лиманом в Харьковской области
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В районе Лимана Харьковской области подразделения ВСУ более двух недель доукомплектовывали силы для проведения контратак, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, в лесной зоне под Лиманом на харьковском направлении противник пытался подготовить к штурму подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, однако боевикам 225-го отдельного штурмового полка не удалось добиться успеха, и они отказались идти в атаку.

Он уточнил, что бойцы российской группировки «Север» продвинулись вглубь на этом участке и отразили пять контратак штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

Издание Strategic Culture писало, что минувший год оказался катастрофическим для западных стран из-за военных успехов России на поле боя. По мнению автора, на Западе 2025 год ознаменовался ужасом во многих смыслах. Европа, по его мнению, оказалась сломлена изнутри. Как уточняется, рьяные попытки элит Запада сокрушить Россию обернулись против них самих.

Ранее российские военные с помощью дронов уничтожили более 15 единиц техники ВСУ в ДНР.

