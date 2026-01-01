Размер шрифта
Новости. Общество

Сейсмологи сообщили о землетрясении у побережья Аляски

USGS: землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Аляске
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

По данным службы, подземные толчки зафиксировали в 09:46 мск в 105 км к северо-западу от города Якутат. Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

В ночь на 1 января землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Тихом океане у северных Курил. Эпицентр находился в 60 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир на глубине 60 км. Жители Северо-Курильска почувствовали подземные толчки силой около двух баллов, тревога цунами не объявлялась.

Также 31 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 на северо-востоке Японии. Его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 30 км.

В этот же день сообщалось, что вблизи калифорнийского города Сьюзанвилла в США произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Ранее жителей Японии призвали готовиться к новым землетрясениям.

