Овечкин попал американцу шайбой в голову в матче НХЛ

Овечкин попал американскому вратарю «Рейнджерс» шайбой в голову и снес ему шлем
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» отметился мощным броском и попал шайбой в голову американскому вратарю «Рейнджерс» Джонатану Куику.

Из-за этого попадания у Куика с головы слетел шлем, и матч был остановлен на несколько минут.

Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вашингтона», Овечкин записал на счет результативную передачу, но не сумел забить. В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отдал результативный пас.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Ирина Роднина назвала главное спортивное событие 2025 года.
 
