Водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на проспекте Уральском произошла автомобильная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями Honda и Audi. В аварии пострадал 4 человека.

Водитель Kia Rio не имел права управления транспортным средством. За нарушение ПДД привлекался 1 раз. В момент ДТП был трезв.

