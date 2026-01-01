Размер шрифта
Дроны ВСУ мешают устранению последствий ночного удара в Хорлах

ТАСС: дроны ВСУ продолжают летать над Хорлами, осложняя работу оперативных служб
Violeta Santos Moura/Reuters

Над селом Хорлы в Херсонской области продолжают летать украинские беспилотники. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В Хорлах продолжают кружить вражеские дроны-разведчики. Сохраняется опасность», — сказал представитель губернатора.

По его словам, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешают работе оперативных служб по устранению последствий ночного удара.

Украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в ночь на 1 января. По словам губернатора Владимира Сальдо, удар был целенаправленным и осуществлен практически в момент новогоднего боя курантов.

По предварительной информации, более 50 человек пострадали, еще 24 не выжили, в том числе ребенок. Сальдо уточнил, что люди не смогли выбраться из огня, который разгорелся после удара ВСУ в кафе при гостинице. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, на данный момент оно ликвидировано.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал чудовищной атаку ВСУ в Херсонской области. Он отметил, что от «киевского режима» нельзя ожидать ничего другого.

Ранее Сальдо допустил, что британские спецслужбы причастны к атаке в Хорлах.

