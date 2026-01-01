В российском аэропорту сняты ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была принята для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Этим утром к работе после ограничений вернулись аэропорты Краснодара, Калуги и Тамбова.

31 декабря стало известно о введении аналогичных мер в районе аэропорта Нижнего Новгорода (Чкалов). В Росавиации уточнили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, Кореняко сообщал о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропортах Калуги и Ульяновска. До этого аналогичные меры были введены для воздушных гаваней Тамбова, Самары и Пензы.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.