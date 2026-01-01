В Госдуме дали прогноз для внешней политики России на 2026 год

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил свой прогноз относительно внешней политики России в 2026 году. Парламентарий выразил уверенность, что отношения России и Украины наладятся.

«Я думаю, что ситуация в том числе будет меняться и на Украине, и я думаю, что через год примерно мы с вами будем вспоминать это время, что когда-то было так. Я уверен, что, конечно, раны нанесены очень большие. У нас генотип с Украиной одинаковый — мы умеем прощать. И можем хорошо понимать, в чем причина. Разберемся», — заявил он.

Чепа рассказал, с какими странами Россия будет развивать отношения.

«Есть страны БРИКС, есть страны глобального юга, мы с ними поддерживаем, продолжаем поддерживать отношения — Китай, Индия, ряд других стран. И мы в этом развитии отношений глубоко заинтересованы», — заключил он.

