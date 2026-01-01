Размер шрифта
В Латвии запретили изучать русский язык в школах

В Латвии введен запрет на изучение русского языка как иностранного в школах
Martins Zilgalvis/F64 Agency/AP

Власти Латвии ввели запрет на изучение русского языка как второго иностранного в местных школах. Об этом сообщают местные СМИ.

Ограничения начали действовать с 1 января 2026 года. С этого же дня не допускается русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ. Кроме того, повышается НДС до 21% на продажу книг на русском языке.

Власти страны отмечали, что в Латвии создают единое информационное пространство, весь контент которого должен быть исключительно на латышском или на одном из языков Европейского союза. В Риге объясняли такую меру национальной безопасностью. При этом почти 40% жителей республики разговаривают на русском языке.

До этого сообщалось, что бывшему депутату сейма (парламента) Латвии Алексею Росликову, который защищал русский язык, грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России.

В отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Ранее в Латвии разразился скандал из-за русской музыки на школьной вечеринке.

