Новости. Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на Херсонскую область

Минздрав: шестеро пострадавших после атаки ВСУ в Хорлах в тяжелом состоянии
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в Минздраве РФ, передает «Интерфакс».

Среди пострадавших — двое детей. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь три дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы Каланчакского муниципального округа. По предварительным данным, пострадали более чем 50 человек, среди них дети.

По информации Сальдо, один из беспилотников был с зажигательной смесью. В результате мощного взрыва начался сильный пожар.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в новогоднюю ночь средства ПВО отразили атаку на регионы России более 160 дронов.

