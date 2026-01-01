В Екатеринбурге сел самолет, направлявшийся в Петербург

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) сел самолет, который должен был лететь до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал E1.

«В Кольцово сообщили, что борт, который должен был лететь в Питер, действительно сел в аэропорту. Такое решение принял командир экипажа», — говорится в сообщении.

По словам подписчиков, самолет кружил над городом, а потом совершил посадку.

Ранее 31 декабря сразу в нескольких аэропортах были введены ограничения на полеты. Накануне утром временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский), а также в Нижнем Новгороде, Калуге, Ульяновске, Тамбове, Самаре и Пензе.

Утром 1 января ограничения на полеты ввели в Казани и Нижнекамске.

План «Ковер» — режим закрытого неба для летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Его вводят, например, при внезапных изменениях погодных условий, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках дронов.

Ранее на рейсе из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры.