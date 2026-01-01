Размер шрифта
Мамдани принял присягу в качестве мэра Нью-Йорка

Новый мэр Нью-Йорка Мамдани принес присягу на Коране
Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу на Коране вместо Библии, он стал первым градоначальником-мусульманином на посту. Об этом сообщает Fox News.

Мамдани сменил на посту Эрика Адамса.

Присяга прошла два раза: одна — в закрытом формате, другая — публичная в формате мероприятия. Первая состоялась в ночь на 1 января на заброшенной станции метро, вторая — у городской ратуши.

Мамдани пробудет на посту мэра Нью-Йорка четыре года. Он имеет право баллотироваться на второй срок. Но участвовать в выборах президента США Мамдани не сможет, поскольку родился в Уганде.

Зохран Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах Нью-Йорка и отмену платы за проезд в автобусах.

Президент США Дональд Трамп ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом, однако позднее смягчил свою риторику, согласившись с рядом его идей.

Ранее сообщалось, что новый мэр Нью-Йорка продолжил считать Трампа «фашистом» после встречи в Белом доме.

