Мужчина набросился на машину такси в центре Петербурга

В Петербурге таксист дал отпор мужчине, который пытался вытащить его из машины 
Неадекватный мужчина набросился на таксиста в центре Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел утром 1 января. В автомобиле находились две девушки, которые все засняли на телефон. Водитель смог дать отпор», — сообщает канал.

Судя по видео, мужчина пытался вытащить из машины таксиста, но водитель открыл дверь и повалил злоумышленника на дорогу.

О том, обратился ли таксист в полицию не сообщается. О полученных водителем травмах также неизвестно.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

Ранее в Новосибирске водитель напал на женщину с младенцем.
 
