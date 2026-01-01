Размер шрифта
Новости политики

Арестович назвал главную цель Киева и Европы в конфликте с Россией

Экс-советник Зеленского Арестович: главной целью войны на Украине является Трамп
Virginia Mayo/AP

Главной целью конфликта на Украине для Киева и его западных союзников сейчас является свержение президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил бывший советник украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), передает «Страна.ua».

«Главная цель — победить не [президента РФ Владимира] Путина, а Трампа», — сказал он.

Арестович утверждает, что европейские союзники Украины заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине продолжались «еще два года», чтобы экономика России пошатнулась, а Трамп проиграл демократам.

По его словам, «уберут Трампа, и снова воцарится сплошной глобализм». Украине нужно продержаться это время, а территории, которые она потеряет за это время, потом можно будет вернуть. В это время Европа, где разворачиваются военные проекты, сможет хорошо заработать на вложениях в Украину.

До этого газета Politico посчитала, во сколько обойдется европейским налогоплательщикам кредит в €90 млрд, согласованный Евросоюзом для поддержки Украины.

Ранее в Турции заявили, что у Зеленского не осталось козырей после попытки атаки ВСУ на госрезиденцию Путина.

