Овечкин встретил Новый год по московскому времени, его супруга выложила видео

Овечкин успел встретить Новый год по московскому времени после матча НХЛ 
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин успел встретить Новый год по московскому времени в кругу семьи после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) супруга хоккеиста Анастасия Шубская, опубликовавшая соответствующее видео.

«Успели после игры встретить Новый год по московскому времени, и ребята поехали в аэропорт, так как завтра опять игра в другом городе. Вот такое расписание в НХЛ», — написала она.

В США к Овечкину прилетела его мать — Татьяна Овечкина.

Вечером 31 декабря по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Овечкин записал на счет результативную передачу, но не сумел забить.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Ирина Роднина назвала главное спортивное событие 2025 года.
 
