Матвиенко рассказала о новых льготах для российских родителей

Матвиенко: с 1 января в России вступают в силу законы о поддержке семей с детьми

С 1 января в России вступают в силу законы, направленные на усиление социальной защиты семей с детьми, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в Налоговый кодекс внесли изменения, согласно которым сотрудники не будут платить налоги с выплат, связанных с рождением ребенка, на сумму до одного миллиона рублей. Ранее налоговые льготы распространялись только на выплаты до 50 тысяч рублей.

Матвиенко также отметила, что для родителей многодетных семей изменена методика расчета страхового стажа, что приведет к существенному увеличению пенсий. Она подчеркнула, что воспитание детей является значительным трудом, и государство признает его важность.

Спикер Совфеда добавила, что женщины, получившие звание «Мать-героиня», с 1 января будут обеспечены расширенным пакетом социальных льгот и мер поддержки, приравненных к тем, что предоставляются Героям Труда.

В ноябре 2025 года российский парламент утвердил пакет законов, предоставляющих социальные гарантии матерям, имеющим звание «Мать-героиня», за рождение и воспитание более десяти детей. Законы предусматривают льготы, аналогичные тем, что положены Героям РФ и Героям Труда.

