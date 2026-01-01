Размер шрифта
В МИД прокомментировали удары ВСУ по кафе в Херсонской области

Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России сравнила удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах Херсонской области с трагедией в белорусской деревне Хатынь в годы Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, в отличие от украинцев, немецкие фашисты «не прикрывались защитой детей и преданностью демократии». При этом дипломат напомнила, что фашисты жгли людей и добивали выживших.

Захарова подчеркнула, что в наши дни «этот звериный почерк» можно увидеть в исполнении действующих властей Украины.

Представитель МИД РФ добавила, что сегодня на утренний стол с круассанами и яйцами пашот президентам и премьер-министрам стран коллективного Запада должны лечь отчеты о том, как потрачены миллиарды долларов и евро их налогоплательщиков на уничтожение мирных жителей.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник.

Три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно, 50 человек пострадали, 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе ребенок.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 января над регионами России ночью уничтожили 168 дронов.

