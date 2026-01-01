Кроссовер Geely протаранил припаркованный Rolls-Royce в Махачкале

В Махачкале Geely врезался в припаркованный Rolls-Royce и это попало на видео

В Махачкале столкнулись Geely Coolray и Rolls-Royce, сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел на улице Кирова. Geely подрезали, в результате чего иномарка врезалась в припаркованные дорогие машины, в том числе Rolls-Royce», — сообщает канал.

Судя по опубликованному на канале видео, кроссовер перед ДТП едва не сбил женщину на тротуаре. Также, перед тем как произошла авария, автомобиль Geely ускорился.

