Капитан ВСУ заявил о презрении украинских военных к Буданову

Украинские военные презирают начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Об этом заявил капитан ВСУ в запасе Евгений Бекренев с позывным «Арти Грин» в беседе с журналистом Сергеем Иваницким на YouTube-канале.

По его словам, большинство украинских военнослужащих, которые так или иначе сталкивались с Будановым или структурой ГУР, испытывают к нему отношение «от просто негативного до крайней степени презрения».

Бекренев сообщил, что таких людей сотни, однако никто из них публично не выступает, поскольку они — действующие военные, а Буданов — не только генерал-лейтенант, но и любимчик президента Украины Владимира Зеленского.

При этом украинский социолог Алексей Антипович 29 декабря сообщил, что глава ГУР Кирилл Буданов, а также украинский лидер Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный пользуются самым высоким уровнем доверия у украинцев. По словам эксперта, жители Украины воспринимают Буданова как «интересную загадку» и «эффективного силовика». Зеленский ассоциируется с возможностью привести страну к мирному соглашению, а Залужный имеет образ «отца нации», указал социолог.

