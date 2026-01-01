Размер шрифта
Появились подробности по будущему Неймара

Журналист Романо: бразильский нападающий Неймар согласовал контракт с «Сантосом»
Ahmed Yosri/Reuters

Звездный нападающий «Сантоса» Неймар согласовал новый контакт с бразильским клубом. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Согласно его информации, 33-летний вингер будет выступать за клуб как минимум до декабря 2026 года.

25 июля 2025 года бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром. Это соглашение было рассчитано до 31 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провел 20 матчей за клуб в чемпионате Бразилии, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, кто его разочаровал в 2025 году.
 
