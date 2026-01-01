Сальдо: британские спецслужбы могут быть причастны к атаке ВСУ на Хорлы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключил участия британских спецслужб к удару украинских сил на Хорлы. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Учитывая особый цинизм содеянного, Киев верит в свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления», — сказал он.

По мнению главы региона, удар по мирным жителям в новогоднюю ночь был исполнен для того, чтобы сорвать попытки России и США к дипломатическому урегулированию конфликта. Атака ВСУ по гостинице и кафе продемонстрировала террористическую сущность киевского режима, заявил Сальдо. Он подчеркнул, что все виновные будут найдены и наказаны «на будущем новом Нюрнбергском процессе».

Утром 1 января Сальдо сообщил, что три дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы Каланчакского муниципального округа. По предварительным данным, более чем 50 человек пострадали, в том числе 24 погибли.

По информации губернатора, один из беспилотников был с зажигательной смесью. В результате мощного взрыва начался сильный пожар.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в новогоднюю ночь средства ПВО отразили атаку на регионы России более 160 дронов.