В Совфеде назвали чудовищной атаку ВСУ в Херсонской области под бой курантов

Сенатор Косачев: атака ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области чудовищна

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал чудовищной атаку ВСУ в Херсонской области, совершенную под бой курантов.

«Что еще ждать от режима, президент которого на весь мир пожелал смерти в рождественском поздравлении? Чудовищно», — написал Косачев.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы на побережье Черного моря. По его словам, удар был целенаправленным и осуществлен практически в момент новогоднего боя курантов.

По предварительной информации, в результате этой атаки пострадали более 50 человек, еще 24 не выжили, в том числе ребенок. Сальдо уточнил, что многие люди погибли в огне, который вспыхнул после удара ВСУ в кафе при гостинице. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Спасатели смогли потушить пожар в 08:40 мск.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и виновных. Их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 января в России ночью уничтожили 168 беспилотников.