Песков назвал важнейшие качества мужчины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, важны ум от природы и образования, последовательность в действиях и честность, сила внутренняя и внешняя.

Также он отметил чувство юмора и талант. Последнее качество, по мнению представителя Кремля, есть у всех, но у кого-то он просто спит, поэтому нужно приложить силы для его пробуждения.

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