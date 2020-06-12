Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю. Об этом информирует Expressen.

По его словам, в начале придется воздержаться от всех продуктов, в которых содержатся углеводы.

При этом особенно чувствительные люди должны будут отказаться и от свежих фруктов и ягод. Через неделю эти продукты можно будет употреблять.

Также Паулун посоветовал больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, высыпаться и увеличить употребление пищи, богатой белками. Это упростит работу по борьбе с зависимостью от сладкого.

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