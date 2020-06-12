Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 ведет себя при жаре

Ультрафиолет губительно действует на коронавирусную инфекцию, однако при жаре ее распространение может так и не замедлиться. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что в странах Южной Америки, где высокие температуры, большое количество случаев COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии выявлено 802 828 случаев коронавируса, при этом 40 919 скончались от него.

Брико отметил, если люди будут соблюдать ограничительные меры, то в июне может снизиться темп заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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