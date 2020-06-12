Врач рассказал, у кого тест на COVID-19 может оказаться ложноположительным

Главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин рассказал, у кого тест на коронавирус может оказаться ложноположительным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у пациентов с высоким показателем антител через некоторое время тест на COVID-19 дает положительный результат.

«Является ли это доказательством возможности повторного заражения — пока неочевидно», — сказал Ломакин, отметив, что тем, кто уже переболел, следует предпринимать меры предосторожности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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