Жители Подмосковья вновь смогут ездить по социальным картам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ограничения по самоизоляции в Подмосковье все еще сохраняются, однако с понедельника, 15 июня, снова станут работать социальные карты жителей региона. Об этом сообщает Telegram-канал главы области.

Отмечается, что Воробьев ввел послабления в действие ограничений в регионе.

«С 15 июня ограничения по самоизоляции сохраняются, но социальные карты жителя Московской области будут действовать», — указано в сообщении.

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