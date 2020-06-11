Жители Подмосковья вновь смогут ездить по социальным картам
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ограничения по самоизоляции в Подмосковье все еще сохраняются, однако с понедельника, 15 июня, снова станут работать социальные карты жителей региона. Об этом сообщает Telegram-канал главы области.
Отмечается, что Воробьев ввел послабления в действие ограничений в регионе.
«С 15 июня ограничения по самоизоляции сохраняются, но социальные карты жителя Московской области будут действовать», — указано в сообщении.
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