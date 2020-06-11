Вице-президент США рассказал о ситуации с COVID-19 на фоне протестов

В США не зафиксирован рост числа случаев новой коронавирусной инфекции на фоне массовых беспорядков, заявил вице-президент страны Майк Пенс. Об этом сообщает Reuters.

«На данный момент мы не видим роста числа новых случае, спустя почти две недели после первых протестов», – заявил Пенс.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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